Президент ПАРЄ написав зворушливого листа до РФ

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт надіслав речнику Державної Думи Російської Федерації Володіну В’ячеславу листа, у якому він висловив сподівання на те, що російська група все таки незабаром повернеться до ПАРЄ. Текст листа має у своєму розпорядженні російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
Президент Асамблеї переконаний, що ПАРЄ як статутний орган Ради Європи має бути полем для політичний переговорів між делегаціями не 46-ти, а 47-ми країн-членів. «З того самого часу, як я прийшов до керування Парламентською асамблеєю, я робив всі залежні від мене кроки для повернення російської делегації на своє місце в ПАРЄ. Я переконаний, що ті зв’язки, які мені вдалося встановити з депутатами шостого скликання Держдуми РФ стануть основою для повернення, можливо і не в короткостроковій перспективі, делегації Російської Федерації до свого місця в Раді Європи», - заявив він.
Аграмунт також зазначив, що йому хотілося б зустрітися з Володіним для дискусії щодо подальших взаємовідносин російського та європейського парламентів. «Я сподіваюся, що у вас скоро знайдеться зручна нагода для того, щоб ми могли зустрітися та продовжити обговорювати стосунки між російським парламентом та ПАРЄ», - сподівається Аграмунт.
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