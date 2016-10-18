валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Президент ПАРЄ написав зворушливого листа до РФ

Президент ПАРЄ написав зворушливого листа до РФ
Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт надіслав речнику Державної Думи Російської Федерації Володіну В’ячеславу листа, у якому він висловив сподівання на те, що російська група все таки незабаром повернеться до ПАРЄ. Текст листа має у своєму розпорядженні російське видання «ТАСС», передає replyua.net.

Президент Асамблеї переконаний, що ПАРЄ як статутний орган Ради Європи має бути полем для політичний переговорів між делегаціями не 46-ти, а 47-ми країн-членів. «З того самого часу, як я прийшов до керування Парламентською асамблеєю, я робив всі залежні від мене кроки для повернення російської делегації на своє місце в ПАРЄ. Я переконаний, що ті зв’язки, які мені вдалося встановити з депутатами шостого скликання Держдуми РФ стануть основою для повернення, можливо і не в короткостроковій перспективі, делегації Російської Федерації до свого місця в Раді Європи», - заявив він.

Аграмунт також зазначив, що йому хотілося б зустрітися з Володіним для дискусії щодо подальших взаємовідносин російського та європейського парламентів. «Я сподіваюся, що у вас скоро знайдеться зручна нагода для того, щоб ми могли зустрітися та продовжити обговорювати стосунки між російським парламентом та ПАРЄ», - сподівається Аграмунт.

Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Захарченко знову марить: заявив про готовність бойовиків взяти штурмом Київ

Олещук: добровольцы на Донбассе уже не нужны

Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Навіть російські журналісти ловлять Путіна на брехні

Кива прокомментировал заявление Гиви о «мести»

Президент ПАРЄ написав зворушливого листа до РФ

Відбулася чергова відеозустріч ТКГ. Обговорювали питання Дебальцевого

Российские СМИ подставили Элину Свитолину

Меркель рішуче налаштована обговорити з Путіним ситуацію в Сирії

Фінансовий комітет радить президенту України звільнити Гонтареву

На аэродроме под Харьковом страшная находка

У НАБУ розповіли про причини, які затягують екстрадицію Онищенка

Фесенко: на встречу в «нормандском формате» надежд никто не возлагает

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

В Украине появится хранилище для ядерного топлива

Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон

Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен

Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

 Новости за день