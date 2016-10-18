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Меркель рішуче налаштована обговорити з Путіним ситуацію в Сирії

Меркель рішуче налаштована обговорити з Путіним ситуацію в Сирії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що зважаючи на загострення ситуації в Сирії, а саме бомбардуванню мирного населення авіацією РФ, не потрібно виключати жоден інструмент впливу, в тому числі і запровадження нових санкцій проти країни-агресора. Про це сьогодні, 18-го жовтня, повідомляє Daily Mail, посилаючись на інформаційний лист від Associated Press, передає replyua.net.

Канцлер Німеччини заявила, що збирається обговорити ситуацію в Сирії з президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним під час зустрічі в «нормандському форматі», яка має відбутися 19-го жовтня у Берліні. Але, переконана Меркель, сподіватися на якийсь серйозний прогрес у цьому питанні не варто.

«Я дотримуюсь думки про те, що жоден інструмент не має бути недооціненим, навіть санкції, адже питання стоїть про те, що потрібно облегшити життя простих сирійців, які вже виснажились від війни та тих втрат, які вона приносить. Це ми обговоримо завтра», - зазначила вона. Таким чином Меркель натякнула, що в разі продовження бомбардування житлових районів Сирії російською авіацією будуть запроваджені нові санкції та можливо, що «доведеться застосувати інші методи впливу».

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