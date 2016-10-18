Представники Путіна підтвердили його участь в зустрічі "нормандської четвірки" 19 жовтня

Президент Російської Федерації Владимир Путин все таки точно прийме участь у зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки», яка відбудеться 19-го жовтня цього року в Берліні. Про це сьогодні, 18-го жовтня, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на близьке до президента РФ інформаційне джерело, передає replyua.net.
«Президент Росії Володимир Путін прийняв остаточне рішення взяти участь у зустрічі «нормандської четвірки», яка має відбутися 19-го жовтня в Берліні. Він туди прибуде», - зазначив співрозмовник. На даний момент офіційного підтвердження від представників Путіна поки немає. Як зазначалося раніше, сьогодні зранку прес-центр президента України повідомив, що глава держави дав офіційну згоду взяти участь в зустрічі «нормандського формату» в Німеччині.
Також повідомлялося, що перед вищезазначеним заходом окремо, без участі Путіна, зустрінуться канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції Франсуа Олланд та України Петро Порошенко. Головна мета даної зустрічі, за словами президента Порошенка, скоординувати свої дії перед основною зустріччю з Путіним. «Від Європейських колег мені потрібна координація, оскільки ніхто не знає що у голові в Путіна», - зазначав Порошенко.
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