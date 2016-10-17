Австрийский власти снесут дом, в котором родился Гитлер

Информационное агентство сообщает Reuters, что австрийское правительство все еще не определилось, какой будет судьба дома, в котором родился Адольф Гитлер, однако, скорее всего, это здание снесут – об этом сообщает replyua.net.
Как сообщало ранее, дом, в котором родился Гитлер, сейчас принадлежит частному владельцу. Он находится в Браунау-ам-Инн, австрийском городе на границе с Германией. Власти Австрии уже приняли закон, в соответствии с которым после смерти владельца дом перейдет в собственность государства, однако что со зданием будет дальше, пока не решено. Один из проектов, подготовленный специальным комитетом, состоящим из ученых-историков, чиновников и представителей еврейских организаций, предусматривает существенное переоборудование здания. По замыслу властей этот ремонт должен изменить здание до неузнаваемости, чтобы избежать превращения «дома Гитлера» в место паломничества неонацистов. Однако, чем скорее развиваются события, тем больше власти Австрии склоняются к тому, что это здание нужно просто снести – так будет спокойней для всех.
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