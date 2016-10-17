На крупнейшем химическом заводе в Германии произошел взрыв

Информационное агентство Reuters сообщает, что по крайней мере один человек погиб при взрыве на химическом заводе, принадлежащем немецкой компании BASF, шесть человек получили ранения – об этом передает replyua.net.
На пресс-конференции представитель компании заявил, что на самом крупном производственном участке завода, производящего химикаты, сегодня произошел пожар. Пожарные и полиция подтвердили смерть одного человека и ранения у шести служащих. Также она заявили, что еще шесть сотрудников пропали без вести – их местонахождение установить пока не удалось. Пожарным удалось выяснить, что пожар произошел вследствие взрыва на линии электроснабжения, соединяющей порт и один из резервуаров сегодня около полудня по местному времени. Что послужило причиной взрыва пока не установлено.
Как известно, завод в немецком городе Людвигсхафен, принадлежащий крупнейшему в мире химическому концерну BASF, является самым большим в Германии, поэтому клубы ядовитого дыма, образовавшиеся вследствие пожара, заполнили все окрестности. Власти города призвали население временно не покидать свои дома, держа все двери и окна закрытыми.
Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter