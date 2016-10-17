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Восемь мужчин осуждены в Англии за сексуальное насилие над 1400 детьми

Восемь мужчин осуждены в Англии за сексуальное насилие над 1400 детьми
Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня восемь человек были признаны виновными в совершении массовых преступлений, связанных с запугиванием и сексуальным насилием над несовершеннолетними девочками в Ротерхэме в период с 1997 по 2013 год – об этом передает replyua.net.

Суд доказал, что Сагир Хуссейн, Мохаммед Вилд, Иштиак Халик, Валид Али, Асиф Али, Масоуэд Малик, Башарат Хуссейн и Наим Рафик на протяжении 13 лет совершили тысячи сексуальных преступлений, в том числе изнасилования, сексуальные нападения и незаконные лишения свободы в отношении жертв не старше 13 лет. Расследование, возглавляемой профессором Алексеем Джеем, длилось два года. В ходе него удалось установить, что жертвами преступлений этой группировки стали около 1400 детей.

Суд в Шеффилде установил, что у каждого из этих людей в группировке были свои роли. В частности, Сагир Хуссейн находил девочек и завоевывал их доверие, после чего заманивал в свое логово и насиловал. Иногда другие лица оказывали ему помощь различными способами, в том числе – с помощью физического насилия над детьми. Суд заявил: «действия этих людей абсолютно отвратительны. Каждый из них заслуживает высшей меры наказания».

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