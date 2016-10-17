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У Великобританії заблокували рахунки телеканалу RТ

У Великобританії заблокували рахунки телеканалу RТ
Рахунки телеканалу RT (колишній Russia Today) заблокували в Великобританії, написала у своєму твіттері його головний редактор Маргарита Симоньян, передає replyua.net, з посиланням на РБК.

У бесіді з РБК вона сказала, що не знає причин заморозки рахунків. За її словами, рішення про це було для неї несподіваним. «Нам закрили всі рахунки і це рішення не може бути переглянуте. Це свобода слова! Можливо, але це тільки наша гіпотеза, все це пов'язане з тим, що ми чекаємо оголошення нових санкцій британців і американців проти Росії. Можливо це пов'язано з цим, а можливо і ні», - припустила вона, зазначивши, що питанням про блокування рахунків займаються юристи телеканалу.

Телеканал, сказала вона «Інтерфаксу», зараз шукає інші способи збереження діяльності в Великобританії. У липні цього року британський банк Barclays заблокував рахунки інформаційного агентства «Russia Today» через те, що воно, за підозрою кредитної організації, може контролюватися Дмитром Кисельовим, який знаходяться під санкціями. Він є генеральним директором агентства, а Маргарита Симоньян – його головним редактором.

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