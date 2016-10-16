Ирландия: Brexit спровоцирует экономическую катастрофу

Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, политические лидеры Ирландии боятся, что выход Великобритании из Европейского союза приведет к неминуемой экономической катастрофе в стране. В связи с эти они пытаются подтолкнуть правительство Великобритании к решительным действиям.
На фоне предупреждений о «непредсказуемых последствиях» для Ирландской Республики и Северной Ирландии, к которым может привести Brexit, премьер-министр Ирландии Энда Кенни инициировала проведение беспрецедентного трансграничного саммита политических лидеров Ирландии и ЕС. Главная цель переговоров – поиск решения для республики в сложившейся ситуации. Самой острой проблемой для Ирландии является сильная зависимость ее сельского хозяйства от дотаций ЕС. Выход Великобритании из союза грозит полной катастрофой этой отрасли, являющейся ключевой в экономике Ирландии. В связи с этим лидеры Ирландии ранее требовали предоставления ей особого статуса, как отдельного субъекта ЕС. Также они рассматривают вопрос обретения республикой независимости от Британии, которая в перспективе могла бы стать страной-полноправным членом ЕС.
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