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Путін знову уникає зустрічі у Норманському форматі

Путін знову уникає зустрічі у Норманському форматі
Президент Російської Федерації Володимир Путін сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, заявив, що бачить сенс у зустрічі в так званому Нормандському форматі тільки в тому разі, якщо помічниками президентів буде досягнуто попередніх домовленостей, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».

Так, перебуваючи на саміті «БРІКС» в Індії, Путін заявив, що зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та РФ буде передчасною, якщо їх помічникам в ході консультацій не вдасться досягти та закріпити домовленості. Раніше речник російського президента Дмитро Песков також зазначав, що щодо засідання «Нормандської четвірки» ясності поки що немає. Президент України Петро Порошенко зі свого боку також наголосив, що не бачить сенсу у зустрічах з Путіним в нормандському форматі до того моменту, поки не буде чітко озвучено кроки, які Росія виконає найближчим часом в рамках реалізації Мінських домовленостей. За словами президента, спочатку має бути втілено «безпековий блок» Мінську-2, а вже потім може йти мова про політичний.

Нагадаємо, з п’ятниці по неділю в Мінську мали проходити консультації представників президентів Росії, Франції та України та помічника федерального канцлера Німеччини. За результатами досягнених між ними домовленостей можливе проведення нового раунду переговорів у Нормандському форматі. Попередньї зустрічі у цьому складі Путін уникнув на фоні заяв про «українську ДРГ в Криму» в середині серпня 2016 року.

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