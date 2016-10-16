Портніков вважає, що проблема з безвізом не в нас, а в Європі



Український публіцист



Так, нещодавно місцевий парламент Валлонії відмовив уряду Бельгії у згоді на підписання угоди про торгово-економічне співробітництво ЄС з Канадою. Тепер шанси підписати цю угоду як було заплановано, на саміті ЄС-Канада двадцять сьомого жовтня стають доволі примарними. Проте, «перший дзвіночок» у цій справі пролунав набагато раніше – під час голландського плебісциту щодо асоціації з Україною. Загалом, як наголошує Портніков, всі ці референдуми - ніщо інше як популізм і безвідповідальність. Таким чином вихолощується сама ідея представницької демократії.



І якщо у випадку з безвізом для України європейські чиновники можуть зайняти зручну позицію «цивілізаторів», постійно докоряючи нам нашими недоліками, то в чому ж тоді проблема з Канадою та Сполученими штатами? Замість постійно читати українцям нотації про корупцію і недореформованість, у Брюсселі мають визнати, що просто неспроможні виконувати взяті на себе зобов’язання. Бо справа зараз зовсім не тільки і не стільки в нас, а в неефективності інституцій Європейського Союзу, - підсумовує Портніков.



Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Український публіцист Віталій Портніков наголошує, що українці звикли винуватити себе у всіх проблемах двосторонніх стосунків з Європейським Союзом. Проте, це лише частина правди, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, нещодавно місцевий парламент Валлонії відмовив уряду Бельгії у згоді на підписання угоди про торгово-економічне співробітництво ЄС з Канадою. Тепер шанси підписати цю угоду як було заплановано, на саміті ЄС-Канада двадцять сьомого жовтня стають доволі примарними. Проте, «перший дзвіночок» у цій справі пролунав набагато раніше – під час голландського плебісциту щодо асоціації з Україною. Загалом, як наголошує Портніков, всі ці референдуми - ніщо інше як популізм і безвідповідальність. Таким чином вихолощується сама ідея представницької демократії.І якщо у випадку з безвізом для України європейські чиновники можуть зайняти зручну позицію «цивілізаторів», постійно докоряючи нам нашими недоліками, то в чому ж тоді проблема з Канадою та Сполученими штатами? Замість постійно читати українцям нотації про корупцію і недореформованість, у Брюсселі мають визнати, що просто неспроможні виконувати взяті на себе зобов’язання. Бо справа зараз зовсім не тільки і не стільки в нас, а в неефективності інституцій Європейського Союзу, - підсумовує Портніков.