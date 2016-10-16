валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Портніков вважає, що проблема з безвізом не в нас, а в Європі

Портніков вважає, що проблема з безвізом не в нас, а в Європі
Український публіцист Віталій Портніков наголошує, що українці звикли винуватити себе у всіх проблемах двосторонніх стосунків з Європейським Союзом. Проте, це лише частина правди, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, нещодавно місцевий парламент Валлонії відмовив уряду Бельгії у згоді на підписання угоди про торгово-економічне співробітництво ЄС з Канадою. Тепер шанси підписати цю угоду як було заплановано, на саміті ЄС-Канада двадцять сьомого жовтня стають доволі примарними. Проте, «перший дзвіночок» у цій справі пролунав набагато раніше – під час голландського плебісциту щодо асоціації з Україною. Загалом, як наголошує Портніков, всі ці референдуми - ніщо інше як популізм і безвідповідальність. Таким чином вихолощується сама ідея представницької демократії.

І якщо у випадку з безвізом для України європейські чиновники можуть зайняти зручну позицію «цивілізаторів», постійно докоряючи нам нашими недоліками, то в чому ж тоді проблема з Канадою та Сполученими штатами? Замість постійно читати українцям нотації про корупцію і недореформованість, у Брюсселі мають визнати, що просто неспроможні виконувати взяті на себе зобов’язання. Бо справа зараз зовсім не тільки і не стільки в нас, а в неефективності інституцій Європейського Союзу, - підсумовує Портніков.

Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 окт 2016
100840

Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Как передает replyua.net, израильский эксперт Соломон Манн прокомментировал новость о том, что русская эскадра с единственным оставшимся в ВМФ России авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» 1985 года

16 окт 2016
12206

Эксперт: Путин готовит формулу обмена Сирии на вторжение в Украину

Как передает replyua.net, политический эксперт Владимир Цыбулько в эфире «Громадського радио» проанализировал речь президента Петра Порошенко в Чугуеве, где тот участвовал в передаче военной техники


Свежие новости

СМИ России обеспокоены полетами американского беспилотника вблизи Крыма

Власти Ирака сбросили на Мосул десятки тысяч листовок с предупреждениями

Байден розповів Трампу як варто поводитись з жінками

Рейтинг Клинтон резко вырос

Денис П’ятигорець: Кремлівські «хотєлки» зменшуються

У Туреччині ліквідованого одного із лідерів ІД

В Индонезии рухнул мост, убив девять человек

Портніков вважає, що проблема з безвізом не в нас, а в Європі

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Навіщо насправді в Єгипті висадились російські «зелені чоловічки»?

Путін розповів про відносини з США і показав Заходу дулю

Захисник Надії Савченко шокований її поведінкою

Жебрівський: Нормандський та Мінський формати себе вичерпали, чекаємо слово від Великобританії та США

Власти Турции отменили запрет на выращивание конопли

Как дорожает электроэнергия в Киеве

Блогер обратился к студии «Квартал 95»: извинитесь, шуты продажные

Путин: отношения между Россией и США практически разрушены

НАСА прекращает сотрудничество с «Роскосмосом»

Панфилов: Путин понимает, что без Украины придет конец самому существованию Российской империи

Мощный ураган обрушился на Филиппины

 Новости за день