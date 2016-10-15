Меркель назвала военные действия России в Сирии военными преступлениями

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, Ангела Меркель сегодня заявила, что «некоторые действия России в Сирии носят характер военных преступлений», в частности – бомбардировки больниц и подвалов в Алеппо при помощи противобункерных бомб.
Заявление Канцлера Германии позвучало во время ее выступления на конференции молодежного крыла ее консервативного политического блога в западном немецком городе Падерборн. По ее словам, «ответственности за эти ужасные действия полностью лежат на России, и они очень близки к военным преступлениям». Меркель добавила: «Сейчас не так важно, какое решение примет Международный уголовный суд в Гааге, важнее – что мы сейчас можем сделать, чтобы это остановить, и перевести этот конфликт в дипломатическую плоскость».
Также Меркель сообщила, что переговоры между США и Россией были возобновлены, однако, «все эти разговоры, к сожалению, не сильно влияют на прекращение огня в Сирии». Напоминаем, что сегодня Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились в Лозанне, чтобы обсудить пути возможно урегулирования ситуации в Сирии. Результаты встречи пока не известны. Меркель подчеркнула, что «произвол и растерянность – это слишком мало, мы должны сделать большее. Мы должны предпринять невозможное, чтобы помочь мирным гражданам в Сирии и заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров».
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