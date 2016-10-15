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Меркель: Захід незадоволений Росією

Меркель: Захід незадоволений Росією
Німецька преса стверджує, що на Заході накопичилось незадоволення агресивною зовнішньою політикою, яку провадить Російська Федерація, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung стверджує з посиланням на джерела, близькі до уряду ФРН, що федеральний канцлер Ангела Меркель має намір просувати в Європейському Союзі запровадження нового пакету санкцій щодо Російської Федерації. Приводом до цього стала поведінка Росії в сирійському конфлікті. На найближчому саміті країн-членів ЄС, який відбудеться двадцятого-двадцять першого жовтня, Меркель сподівається винести питання запровадження санкцій на обговорення Європейської Ради.

Домовитись про санкції потрібно буде з партнерами по коаліції та з колегами з інших європейських держав, проте в офісі федерального канцлера розраховують на позитивний результат, адже в «в Європі накопичилось незадоволення росіянами». Крім того, в ході розмови Меркель з президентом США Бараком Обамою останній заявив, що «жорсткі заходи» щодо Російської Федерації отримають повну підтримку з боку американців. Найбільш імовірним є застосування до РФ обмежень в сфері літакобудування та оборонної промисловості.

Горячая тема: Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ
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