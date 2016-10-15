Сотни поляков протестуют против соглашения о свободной торговле с Канадой

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сотни людей сегодня вышли на митинг в Варшаве против соглашения о свободной торговле, к подписанию которого готовятся Европейский союз и Канада. По их мнению, этот договор существенно навредит интересам польских фермеров и потребителей.
Митинг был организован неправительственной организацией под названием «Akcja Democracja» при поддержке профсоюзов и нескольких малочисленных оппозиционных партий. Польские протестующие утверждают, что соглашения о свободной торговле, называемые TTIP и CETA, откроют европейский рынок для продуктов питания из Северной Америки, что фактически, повлечет уничтожение местного сельского хозяйства. Также они заявляют, что это может принести вред и потребителям, поскольку большинство продуктов сельского хозяйства, производимых в Канаде, является генетически модифицированными.
Собравшись перед Министерством сельского хозяйства, митингующие прошли маршем к офису премьер-министра, и призвали польское правительство отказаться от сделки. Министр торговли ЕС планировал обговорить условия соглашения во вторник. Если взаимные договоренности будут достигнуты, соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой будет подписано 27 октября.
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