Олланд: Brexit не будет мешать свободному передвижению в Европе

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Президент Франции Франсуа Олланд заявил сегодня на конференции в Париже, что выход Великобритании из Европейского союза не является угрозой для свободного передвижения в Европе.
Президент Франции сегодня заявил, что решение Великобритании покинуть Европейский союз не поставит под угрозу один из фундаментальных принципов союза о свободе передвижения. Он сообщил: «Они решили уйти. Я думаю, что худшим поведением было бы оспаривать их выбор или ставить под сомнение соблюдение самих основ Европейского союза».
Ранее Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявлял, что, по его мнению, принцип свободы передвижения и принцип свободного рынка никак не связаны между собой, хотя в соответствии с положениями Лиссабонского договора о Европейском союзе, эти два принципа, вместе с еще двумя другими являются фундаментом политико-экономического блока. Министр финансов Франции на это заявил, что готов лично поехать в Лондон и объяснить Джонсону положения договора о ЕС на хорошем английском.
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