Війська Великобританії приведено у підвищену бойову готовність через російські кораблі

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Військово-морські сили Великої Британії було приведено у стан підвищеної бойової готовності з огляду на заплановане на наступний тиждень проходження поблизу Шотландії російських військових кораблів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «РБК-Україна».Так, у зв’язку з відправкою до Середземного моря російської корабельної групи, два кораблі Північного Флоту Військово-морських сил Російської Федерації будуть перебазовуватись на південь. Планується, що під час цієї передислокації вони пройдуть вздовж узбережжя Шотландії наступного тижня. У групі перебуватимуть важкий авіанесучий крейсер «Адмірал Кузнецов» та атомний ракетний крейсер «Петро Великий».Незважаючи на те, що проходження суден узгоджено представниками збройних сил обох держав, британські війська знаходяться в стані підвищеної бойової готовності. Щонайменше два військових кораблі будуть ескортувати російські судна. Крім того, англійці будуть тримати напоготові винищувачі. Вжиття таких особливих заходів безпеки під час доволі ординарного проходження суден свідчить про те, що за Російською Федерацією міцно закріпилась репутація держави-терориста.