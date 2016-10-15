У Росії все "схвачено". Газ через Україну до Туреччини піде у визначений час

У Російській Федерації заявили, що процес будування газопроводу «Турецький потік» синхронізований з терміном закінчення угоди на транзит природного газу через територію України; вона закінчується в 2019-му році. Про це сьогодні, 15-го жовтня, пише російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на повідомлення глави Міністерства енергетики Росії Новака Олександра, передає replyua.net.
«Відповідно з міжурядовою домовленістю по дну Чорного моря, завершення будівництва газопроводу має відбутися в грудні 2019 року. Це йде паралельно з контрактом між «Нафтогазом України» та «Газпромом», який також закінчується наприкінці 2019-го року», - зазначив він. Новак зауважив, що на період зими в Україні недостатня кількість запасів природного газу. Росія готова поділитися своїм запасом, якщо Україна знайде необхідні кошти для цього.
«Російська Федерація може повністю готова забезпечувати транзит газу через територію України для наших клієнтів у Європейському союзі. Також є можливість закачати газ у газосховища», - додав він. Як повідомлялося, Росія та Туреччина домовилися про створення «Турецького потоку». Заплановано, що російський газ буде перекачуватися до Туреччини по дну Чорного моря.
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