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ЗС Туреччини не будуть залишати Ірак ще певний час - Ердоган

ЗС Туреччини не будуть залишати Ірак ще певний час - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його війська будуть залишатися в північній частині Іраку, не зважаючи на вимоги іракського уряду, який «виганяє» Збройні сили Туреччини зі своєї території. Про це сьогодні, 15-го жовтня, пише видання Hurriyet Daily News, передає replyua.net.

«Давайте ми не будемо зайвий раз обговорювати питання військової бази в районі Башіка, оскільки вона там є і вона там буде залишатися. Адже саме Башіка – це гарантія безпеки проти терактів проти Туреччини», - заявив Ердоган. В той самий час він наголосив, що турецька армія не дозволить, щоб Мосулом «заправляли» терористичні організації, такі як ISIS чи їй подібні.

Варто згадати, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголошував, що Збройні сили Туреччини не будуть приймати та слухатися наказів від влади Іраку стосовно їх перебування на території Башіки. Про те саме говорив і прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим. Він зазначив, що турецька армія має залишитися на території Іраку щоб продовжувати боротьбу з ISIS та пересвідчуватись, що у місцевій владі не відбуваються незаконні зміни. Проте уряд Іраку попередив Туреччину, що така позиція може призвести до війни.

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