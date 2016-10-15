Німеччина планує вислати нігерійців з країни

Федеральний уряд Німеччини планує в жовтні почати ділові переговори з Нігерією для вирішення повернення нігерійських біженців, у яких немає підстав для отримання політичного притулку на території Німеччини. Про це сьогодні, 15-го жовтня, повідомила канцлер Ангела Меркель після зустрічі з президентом Нігерії Мухаммадом Бухарі в Берліні, пише Deutsche Welle, передає replyua.net.
Переважна кількість нігерійців їдуть до Німеччина заради фінансової наживи. З новоприбулих тільки 8 відсотків отримують політичний притулок. За ввесь 2016 рік на території Німеччини приїхало понад 10 тисяч 200 осіб, громадян Нігерії. Як зазначається, Нігерія входить у п’ятірку країн, з яких найчастіше мігрують до Німеччини.
Канцлер Ангела Меркель зауважила, що на сьогоднішній день Нігерія знаходиться у дуже важкому становищі через високу активність ісламської організації «Боко Харам», які розташовані неподалік озер Чад. В той самий час країна страждає від високого рівня безробіття та бідності через дуже низьку ціну на нафту. Як зазначалося, за поточний рік до Німеччини прибуло понад 212 тисяч біженців та мігрантів з усього світу. Багатьом німцям така політика їхнього канцлера дуже не подобається.
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