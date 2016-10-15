Советолог: вина доказана, но в дело вступают бизнес и политика

Согласно результатам расследования по Боингу и обнародованному докладу, эксперты из Нидерландов могут уже открыто обвинять Россию в причастности к гибели почти трехсот человек, однако в эту ситуацию уже вмешались бизнес и политика.
Как передает replyua.net, об этом на Новом времени пишет Роберт ван Ворен, известный советолог из Нидерландов и правозащитник. По его словам, Нидерланды, что удивительно, спокойно отреагировали на доклад, и некоторые детали уже были известны ранее, и теперь, по идеи, можно открыто обвинять Россию, но остается непонятным, как заставить этих преступников предстать перед международным судом.
«Голландия оказалась в такой же ситуации, как Великобритания, когда был отравлен Литвиненко, бывший оперативник ФСБ. Власти страны понимали, что такое серьезное обвинение может привести к страшным последствиям, но нынешняя ситуация отличается от той, которая была много лет назад, и тогда к Кремлю было другое отношение, да и речь шла об одном погибшем человеке. Теперь весь мир понимает, что перед ни государство-агрессор, которое убивает не одного, а тысячи людей», пишет ван Ворен. По словам эксперта, в Нидерландах планируют себя вести также, как власти Великобритании в 2006 году.
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