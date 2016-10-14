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Миграционная политика Венгрии нанесла непоправимый вред окружающей среде - экологи

Миграционная политика Венгрии нанесла непоправимый вред окружающей среде - экологи
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, экологи Венгрии заявляют, что высокий забор из ключей проволоки, выстроенный между Венгрий и Хорватией, предотвращает попадание в страну не только нелегалов из стран Азии и Африки, но и препятствует миграции диких животных, в частности – благородных оленей, вследствие чего их популяция стремительно сокращается.

До сооружения этого забора огромные стада благородных оленей могли свободно пересекать хорватско-венгерскую границу и их популяция постоянно увеличивалась в последние годы. Однако в текущем году после наступления сезона миграции экологи забили тревогу, поскольку количество этих животных резко снизилось. Активисты заявляют, что некоторые животный не смогли преодолеть забор, поскольку запутались в колючей проволоке, вследствие чело погибли. Экологи предостерегают, что подобная мучительная смерть ждет многих животных, которые привыкли свободно мигрировать на участке границы между Хорватией и Венгрией в природном заповеднике «Баранья».

Хорватский фотограф-активист провел долгие месяцы, собирая документальные свидетельства того вреда, который был причинен окружающей среде сооружением этого забора. По его словам, большая часть оленей находится в Венгрии, однако часть животных оказалась в Хорватии и теперь не имеет доступа к венгерским пастбищам, что будет серьезной проблемой в зимний период и грозит вымиранию животных.

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