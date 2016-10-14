Що означатимуть «дипломатичні санкції» проти Росії?

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Як стверджують польські ЗМІ, політичні лідери Європейського Союзу продовжують обговорення нового пакету санкцій проти Російської Федерації за її військові злочини в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».Так, серед можливих ідей санкційного тиску, які наразі обговорюються в Європі – розширення так званих дипломатичних (індивідуальних) санкцій. Це означатиме доповнення новими фігурантами списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію ЄС і активи яких підлягають блокуванню. Саме таким шляхом пропонують піти представники Німеччини і Великобританії. Іншим способом покарання Москви вбачається заборона на експорт технологій військового та подвійного призначення. Проте, ЗМІ зазначають, що встановлення такого роду обмежень вбачається малоймовірним, адже держави-члени ЄС ще не дійшли згоди з цього приводу.Дипломати з ЄС наголосили, що переломним моментом стали агресивні дії Росії в Алеппо. Так, до цих бомбардувань представники Італії, Угорщини, Греції та Кіпру наголошували, що немає сенсу продовжувати навіть діючі санкції. Але тепер вони були позбавлені останніх аргументів на користь поліпшення стосунків між Європейським Союзом і Російською Федерацією.