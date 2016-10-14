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Що означатимуть «дипломатичні санкції» проти Росії?

Що означатимуть «дипломатичні санкції» проти Росії?
Як стверджують польські ЗМІ, політичні лідери Європейського Союзу продовжують обговорення нового пакету санкцій проти Російської Федерації за її військові злочини в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, серед можливих ідей санкційного тиску, які наразі обговорюються в Європі – розширення так званих дипломатичних (індивідуальних) санкцій. Це означатиме доповнення новими фігурантами списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію ЄС і активи яких підлягають блокуванню. Саме таким шляхом пропонують піти представники Німеччини і Великобританії. Іншим способом покарання Москви вбачається заборона на експорт технологій військового та подвійного призначення. Проте, ЗМІ зазначають, що встановлення такого роду обмежень вбачається малоймовірним, адже держави-члени ЄС ще не дійшли згоди з цього приводу.

Дипломати з ЄС наголосили, що переломним моментом стали агресивні дії Росії в Алеппо. Так, до цих бомбардувань представники Італії, Угорщини, Греції та Кіпру наголошували, що немає сенсу продовжувати навіть діючі санкції. Але тепер вони були позбавлені останніх аргументів на користь поліпшення стосунків між Європейським Союзом і Російською Федерацією.

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