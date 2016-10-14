валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

ЕС готовит новые санкции против России

ЕС готовит новые санкции против России
Радио Польши сегодня сообщило, что среди чиновников Европейского союза продолжаются дискуссии о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с ее поведением в сирийском военном конфликте, и они могут скоро решиться позитивно - об этом передает replyua.net.

Пока у государств-членов ЕС нет общей позиции по поводу того, стоит ли увеличивать давление на Россию, а также, какими должны быть эти санкции, однако этот вопрос активно обсуждается – сообщила Радио Польши. В частности, одним из вариантов развития событий может стать обострение санкций в дипломатической плоскости, в частности – расширение списка лиц, признанных в ЕС persona non grata, а также перечня субъектов, чьи финансовые активы в банках ЕС будут заморожены. С инициативой ужесточения мер против РФ выступили Великобритания и Германия. Также чиновники ЕС сообщают, что другим вариантом усиления санкционного режима может быть запрет на экспорт в РФ технологий, которые могу как-либо быть использованы в создании военной техники и оружия. Источник, который предоставил эту информацию Польскому Радио, пожелал остаться неизвестным, потому что официального заявления об этом властями европейских стран сделано еще не было.

Горячая тема: Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Власти США экстрадируют мексиканского наркоборона

Путін подарував Росії найбажаніше – ікону Сталіна – блогер

Никифоров: захват Крыма РФ - идеальный классический пример гибриной операции

Що означатимуть «дипломатичні санкції» проти Росії?

ЕС готовит новые санкции против России

Россия опровергает гибель шесть российских военных в Сирии

Британские волонтеры возмущены отказом въезда во Францию

Порошенко закликав Захід перестати бути наївним

Крым посетили итальянские депутаты-сепаратисты

Путін запропонував три сценарії для України – блогер

Блогер про «Іскандери» в Калінінграді: чи було воно того варте?

Представители США и России вновь сядут за стол переговоров в Лозанне

Ахеджаков: Мазохізм – основа національної ідеї Росії

Блогер розповів як Росія своєю недолугою зовнішньою політикою дратує Китай

Фейгин: "украинский диверсантов" перевезли из Крыма в Москву

Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?

Російські війська знову зазнали втрат. Цього разу – в Сирії

Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги

У Лондоні підтвердили, що нові санкції проти Росії «в процесі»

В Крыму поставят памятник Путину

 Новости за день