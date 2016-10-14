ЕС готовит новые санкции против России

Радио Польши сегодня сообщило, что среди чиновников Европейского союза продолжаются дискуссии о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с ее поведением в сирийском военном конфликте, и они могут скоро решиться позитивно - об этом передает replyua.net.
Пока у государств-членов ЕС нет общей позиции по поводу того, стоит ли увеличивать давление на Россию, а также, какими должны быть эти санкции, однако этот вопрос активно обсуждается – сообщила Радио Польши. В частности, одним из вариантов развития событий может стать обострение санкций в дипломатической плоскости, в частности – расширение списка лиц, признанных в ЕС persona non grata, а также перечня субъектов, чьи финансовые активы в банках ЕС будут заморожены. С инициативой ужесточения мер против РФ выступили Великобритания и Германия. Также чиновники ЕС сообщают, что другим вариантом усиления санкционного режима может быть запрет на экспорт в РФ технологий, которые могу как-либо быть использованы в создании военной техники и оружия. Источник, который предоставил эту информацию Польскому Радио, пожелал остаться неизвестным, потому что официального заявления об этом властями европейских стран сделано еще не было.
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