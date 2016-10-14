Британские волонтеры возмущены отказом въезда во Францию

Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, британским волонтерам, которые везли пожертвования для беженцев в лагерь Кале, было отказано во въезде во Францию. Представители пограничной службы объяснили, что их появление в Кале «могло спровоцировать нарушения общественного порядка».
Как известно, власти Франции приняли решение ликвидировать лагерь мигрантов в Кале, ставший поводом для длительных и тяжелых социальных конфликтов в ЕС. Одна из волонтеров, Холли Кай-Вайс, учительница, заявила, что ее автомобиль до отказа набит одеждой, палатками и другими вещами для беженцев, однако ее не пустили во Францию, объяснив, что она «составляет опасность для общественного порядка и безопасности страны». Она добавила, что была шокирована отказом во въезде, поскольку с ней ранее никогда такого не случалось, тем более, что она – гражданка ЕС, а значит, Франции не имеет права отказывать ей во въезде.
Добровольцы в Кале все еще предоставляют беженцам гуманитарную помощь, хотя лагерь постепенно сносят. Власти страны обязались найти для более чем 6000 беженцев новые места проживания о обеспечить их всем необходимым. Кале все еще принимает пожертвования – они не являются запрещенными.
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