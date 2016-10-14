Крым посетили итальянские депутаты-сепаратисты

Как информирует replyua.net со ссылкой на «15 минут», сегодня на оккупированный полуостров прибыли несколько итальянских депутатов-маргиналов из сепаратистской парии «Lega Nord», выступающей за получения независимости северными регионами Италии.
Посол Украины в Италии в эфире телеканала «112» заявил, что официальный власти Италии не поддерживают подобные поездки, однако депутаты, прибывший в Крым, являются малочисленной оппозиционной политической силой, пытающейся использовать любой повод, чтобы продемонстрировать свою непричастность к официальному политическому курсу итальянского правительства. Также Евгений Перелыгин добавил, что ни один государственный телеканал или газета в Италии ничего не сообщили об этом визите. Перелыгин объяснил, что позавчера в парламенте Италии состоялось голосование за проект закона, поданный представителями «Lega Nord» - оппозиционеры в очередной раз пытались протолкнуть решение об отмене санкций против России, однако проект не набрал необходимого количество голосов. В тот же день несколько депутатов этой партии отправились в Крым.
По словам посла Украины в Италии, украинская сторона должна жестко отреагировать на действия итальянских депутатов-маргиналов. Он предложил открыть против этих иностранных граждан уголовные производства в связи с незаконным пересечением украинской государственной границы.
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