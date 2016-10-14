У Німеччині кажуть, що питання зустрічі лідерів "нормандської четвірки" досі не вирішене

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель нічого не заважає запросити президента Російської Федерації Владимира Путина на саміт «нормандської четвірки» в Берліні, на якому буде обговорюватися українське питання. Про це розповів спікер німецького уряду Штеффен Зайберт, передає replyua.net.
«На це має бути сприятливий час, коли буде зрозуміло, що на зустрічі в Берліні будуть створюватися умови для вирішення питання по Україні. Тоді цей саміт і буде проведено», - зазначив Зайберт. Перед цим російський посол у Франції заявив про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запрошує лідерів «нормандського формату» на спільну ділову вечерю в Берліні, яка має відбутися 19-го жовтня. Зазначалося також, що це міг би бути перший візит Володимира Путіна до Берліну за ввесь період антиукраїнської агресії. Також президент Франції Франсуа Олланд зазначав, що готовий до зустрічі у «нормандському форматі», але вже на цей разі має бути остаточно вирішене питання щодо збройної агресії Росії на Донбасі. В той самий час в Кремлі заявляли, що Путін ще не готовий до такої зустрічі, і що потрібен ще деякий час. Влітку на зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську російська сторона різко розкритикувала переговори в «нормандському форматі», заявивши, що вони безкорисні.
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