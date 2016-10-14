ДТП у Польщі: 12 українців госпіталізовано. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі



Через лобове зіткнення двох автомобілів у населеному пункті Ігнацево в західній частині Польщі поранення отримало 14 людей, серед яких 12 – громадяни України, інші – поляки. Про це представникам «Укрінформу» розповів прес-секретар поліції міста Конін Марцін Янковський,



Він зазначив, до дорожньо-транспортна пригода сталася близько 7:10 за київським часом. «У автомобілі Ford Transit їхало 12 громадян України, за кермом був 27-ми річний чоловік. Можливо, він перевищив швидкість, і виконуючи поворот його винесло на зустрічну смугу. На зустріч їхав автомобіль Opel Vectra, в якому були громадяни Польщі. Два автомобіля не розминулися, і в результаті сильного зіткнення всі 14 осіб постраждали», - повідомив він.



«Всі потерпілі були відправлені до трьох різних лікарень в населених пунктах Турек, Конін та Коло», - зазначив представник поліції. Переважна кількість потерпілих знаходяться у лікарні з переломами кінцівок. Двоє знаходяться у важкому стані. Трьох осіб заблокувало в автомобілі, і рятувальникам довелося застосовувати гідравлічні засоби. Якщо водію мікроавтобуса буде висунуте звинувачення, то йому загрожує позбавлення волі до 10-ти років.



Горячая тема: Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Через лобове зіткнення двох автомобілів у населеному пункті Ігнацево в західній частині Польщі поранення отримало 14 людей, серед яких 12 – громадяни України, інші – поляки. Про це представникам «Укрінформу» розповів прес-секретар поліції міста Конін Марцін Янковський, передає replyua.net Він зазначив, до дорожньо-транспортна пригода сталася близько 7:10 за київським часом. «У автомобілі Ford Transit їхало 12 громадян України, за кермом був 27-ми річний чоловік. Можливо, він перевищив швидкість, і виконуючи поворот його винесло на зустрічну смугу. На зустріч їхав автомобіль Opel Vectra, в якому були громадяни Польщі. Два автомобіля не розминулися, і в результаті сильного зіткнення всі 14 осіб постраждали», - повідомив він.«Всі потерпілі були відправлені до трьох різних лікарень в населених пунктах Турек, Конін та Коло», - зазначив представник поліції. Переважна кількість потерпілих знаходяться у лікарні з переломами кінцівок. Двоє знаходяться у важкому стані. Трьох осіб заблокувало в автомобілі, і рятувальникам довелося застосовувати гідравлічні засоби. Якщо водію мікроавтобуса буде висунуте звинувачення, то йому загрожує позбавлення волі до 10-ти років.