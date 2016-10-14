Великобритания признала, что не может начать процедуру Brexit

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Высокий суд справедливости Великобритании признал, что голосование о Brexit не имеет конституционного характера и может рассматриваться только как консультативное.
По мнению ведущих юристов Великобритании для того, чтобы начать официальную процедуру выхода страны из ЕС, необходимо решение парламента, принятое большинством голосов. Ранее Тереза Мэй заявила о своем намерении инициировать процедуру выхода страны из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, не проводя по этому поводу голосование в парламенте. Однако она сразу же столкнулась с юридической проблемой – может ли правительство использовать историческую власть, известную как «королевская прерогатива», чтобы принимать такие серьезные решения, минуя парламент.
На этой неделе несколько министров заявили, что, если не учесть позицию парламента Великобритании по Brexit, это может подорвать демократические основы общественного лада. Юристы подчеркивают, что решение этой проблемы имеет фундаментальное конституционное значение. По их словам, правительство не должно использовать столь древние привилегии для отказа от основных принципов Европейского союза, членом которого Великобритания является с 1972 года. Высокий суд, принимая решение о юридическом характере результатов голосования, заявил: «Наше решение не связано с политическими последствиями выхода страны из ЕС, однако оно направлено на защиту суверенитета парламента, который будет нарушен, если правительство начнет процедуру Brexit без его одобрения».
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