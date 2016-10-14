СМИ: британцам придется выплатить Евросоюзу 20 миллиардов

Аналитики уверены, что Великобритания заплатит слишком высокую цену за выход из ЕС, и она может приближаться к двадцати миллиардам евро. Как информирует replyua.net, такой неутешительный прогноз дали эксперты из Financial Times. По мнению специалистов, именно общий бюджет Евросоюза для Британии станет камнем преткновения в процедуре выхода из состава Европейского Союза.
Двадцать миллиардов – это примерно та сумма, которая должна была поступить от Британии в «общую корзину» на протяжении нескольких лет, поскольку государство связывают с Евросоюзом большие обязательства. Британским евроскептикам, отмечают финансисты, придется смириться с мыслью о том, что Великобритания не сможет выйти из Евросоюза без негативных последствий для экономики. На стране лежат многие обязательства, и цену в двадцать миллиардов придется платить налогоплательщикам, то есть простым гражданам.
Недавно один из британских министров уже заявил о том, что в ближайшем будущем правительству придется объясняться перед британцами и рассказывать им о том, почему они должны платить за Брекзит из собственных кошельков, чтобы получить доступ к единому рынку.
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