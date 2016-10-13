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Блогер: Україна зробила потужний удар по дипломатичних зусиллях Кремля

Блогер: Україна зробила потужний удар по дипломатичних зусиллях Кремля
Український блогер Вадим Фульмахт проаналізував тест останніх резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України і зробив висновки про їх можливі наслідки, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Site.ua.

Так, перша резолюція, в якій говориться про неможливість проведення виборів на окупованих територіях, тягне за собою два важливих наслідки: по-перше – невизнання результатів «волевиявлення» в окупованому Російською Федерацією Криму від вісімнадцятого вересня поточного року. Імовірно, це створює юридичний ґрунт для подальшого визнання російської Державної Думи нелегітимною. По-друге, це означає, що Україна отримала вагомий контраргумент у боротьбі з різними «друзями Кремля», які пропонують проводити вибори до того, як з Донбасу буде виведено російські окупаційні війська, а державний кордон – передано під контроль України.

У другій резолюції європейські політики прямим текстом заявляють, що Росія має вивести своїх військових з українських територій, що свідчить про визнання їх перебування тут і остаточний крах кремлівської версії про «громадянську війну» в Україні. Загалом, дані голосування свідчать, що російська делегація найближчим часом до складу ПАРЄ не повернеться, а санкції проти Москви продовжать свою дію.

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