Нидерланды готовятся разрешить эвтаназию для здоровых

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня стало известно, что правительство Голландии начало разработку законопроекта, разрешающего проводить эвтаназию абсолютно здоровым людям, однако чувствующим, что их жизнь подошла к концу. Как известно, Нидерланды стали первой страной, легализировавшей эвтаназию для тяжело больных пациентов, «вынужденных терпеть невыносимую боль безо всякой надежды на выздоровление».
Сегодня министр здравоохранения и министр юстиции заявили, что они начали совместную работу над законом, разрешающим умерщвление здоровых людей, которые имеют обоснованное мнение о том, что их жизнь завершена. Они добавили, что разрешение на проведение эвтаназии будет выдаваться в соответствии со строго регламентированной процедурой, как и в случае с эвтаназией для тяжело больных. Чиновники отметили, что «эти люди должны иметь возможность закончить свою жизнь в наиболее достойной для них манере». Они добавили, что законопроект не будет предусматривать какие-либо возрастные ограничения.
Политика «свободы смерти» широкую поддержку в нидерландском обществе, а случаи проведения эвтаназии каждый год измеряются четырехзначными числами и со временем их количество только растет. В Нидерландах в 2015 году эвтаназия была проведена 5,516 раз, что составляет 3,9 процента всех смертей населения страны.
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