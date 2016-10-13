Штайнмайєр різко відповів на критику депутата ПАРЄ щодо України

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччині Франк-Вальтер Штайнмайєр переконаний, що з поміж інших країн Європейського союзу саме Німеччина зробила найвагоміший внесок у боротьбі проти агресії Росії в Україні. Про це він заявив, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день я дещо зрозумів, а саме те, що Німеччина з поміж інших країн Євросоюзу зробила найвагоміший внесок для подолання агресії з боку Російської Федерації, яка наразі розгорнулася на сході України у вигляді війни», - зауважив Штайнмайєр після того, як один з депутатів сказав, що Берлін нібито недостатньо допомагає Україні. Він також зазначив, що очікував подібне звинувачення на адресу Берліна.
«Коли ви щось робите, то готуйтесь не тільки до того, що вас будуть хвалити, але й до того, що будуть критикувати. Але якщо питання стосується військової агресії, то краще все таки щось робити, ніж сидіти і звинувачувати інших у недоробці. На сьогоднішній день ми бачимо багато причин, чому ми маємо допомагати, і ми це робимо», - наголосив міністр зовнішній справ Німеччини. «Давайте будемо всі щось робити, і тоді часу на критику не залишиться», - додав він.
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