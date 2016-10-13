В Чехии появились рабочие места для медиков из Украины

В больницах и поликлиниках Чехии ощущается дефицит медицинского персонала, и там ждут на работу около тысячи квалифицированных специалистов. Также имеются несколько тысяч мест для медсестер. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, в чешском законодательстве скоро должны появиться изменения, согласно которым медики из Украины смогут получить работу в чешских медицинских учреждениях по упрощенной схеме.
Скоро будут приняты поправки к законопроекту, который позволяет иностранцам, в том числе и гражданам Украины, получать разрешение на работу в Чехии по упрощенной схеме. Сообщается, что и сейчас в медицинских учреждениях страны работает большое число украинцев. К примеру, в одной из больниц Карловых Вар трудятся около пяти десятков иностранцев, и двадцать из них – это граждане Украины.
Напомним, что самое большое число украинцев сейчас работает в России и Польше. Кроме того, существуют рабочие места в Чехии и Венгрии, однако в страны Западной Европы украинцам попасть намного сложнее – там требуются только специалисты с опытом и со знанием языка. Однако, зарплаты в странах Западной Европы на порядок выше.
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