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Вибори на Донбасі сьогодні неможливі. Над цим треба ще попрацювати - Штайнмайєр

Вибори на Донбасі сьогодні неможливі. Над цим треба ще попрацювати - Штайнмайєр
На сьогоднішній день безглуздо щось говорити про проведення законних виборів на території Донбасу, оскільки для цього немає належних умов. Проте всі сторони повинні і надалі працювати задля досягнення таких умов. Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини, чинний керівник ОБСЄ Франк-Вальтер-Штайнмайєр під час свого виступу на засіданні в залі ПАРЄ, інформує представник «ЄП» у Страсбурзі, передає replyua.net.

Відповідаючи на запитання керівника української делегації Ар’єва Володимира, він зазначив: «Так, я погоджуюсь з вами. Ще досить рано говорити про проведення виборів на Донбасі. Але це ніякою мірою не означає, що ми маємо зупинитися в досягненні цієї мети». «Ми маємо продовжувати працювати над цим. Не потрібно шкодувати часу та зусиль. Я сподіваюся, що нам вдасться створити необхідну законодавчу базу для того, щоб реалізувати цей план», - додав Штайнмайєр.

В той самий час він зауважив, що наразі необхідно провести зустріч, на якій буде обговорено політичну частину Мінських домовленостей. «У пакеті політичних угод є три визначальних пункти: особливий статус Донбасу, амністія та вибори. Також ми маємо розуміти, що у нас немає альтернативи цим угодам», - нагадав політик.

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