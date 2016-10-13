валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Европарламентарии хотят увидеть украинский Восток, но боятся

Европарламентарии хотят увидеть украинский Восток, но боятся
Территории, подконтрольные сепаратистам Донбасса, остаются весьма ограниченными по доступу мониторинговой миссии ОБСЕ. Продолжается недопуск гуманитарной помощи с ЕС, практически все положения Минских соглашений регулярно нарушаются, а следующие встречи в «нормандском формате» постоянно откладываются. Так комментируют в Европарламенте ситуацию на украинском востоке, куда в начале ноября хотели бы наведаться европейцы, чтобы увидеть все своими глазами. Однако, пока идет речь только о визите в Киев, а восток, через опасную ситуацию, продолжает оставаться под «знаком» вопроса, передает replyua.net, со ссылкой на радио Свобода.

Делегация подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, так сказать, «зондирует украинскую почву» - готовится в начале ноября к посещению Киева и, по возможности, восточных регионов, которые уже два с половиной года остаются горячей точкой на мировой карте.

Как заявила зампредседателя отдела Восточного партнерства в Европейской дипломатической службе Адриану Мартинш, положение дел в зоне конфликта остается сложным и непрозрачным. «К сожалению, отказ в доступе и препятствия, которые имеет мониторинговая миссия ОБСЕ, дальше совершаются с обеих сторон», - объясняет он.

Между тем, председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне, польский евродепутат Анна Фотыга сожалеет, что посещение зоны конфликта связывают с опасностью, что делает невозможным визит. «Я помню, как важно для нас было в коммунистической Польше, чтобы к нам приезжали из-за рубежа важные лица, особенно парламентарии из свободного мира, которые могут иметь возможность увидеть все своими глазами, - пояснила европарламентарий от Польши. - Так же и то, что происходит на восточной Украине: мы хотим понять, какие именно там есть проблемы безопасности. Мы хотим сделать это официальной многосторонней работой нашего подкомитета».

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

В Одессе полностью парализовано движение трамваев

Сазонов: «Вольдемар, вас будут очень сильно бить за Сирию и за Украину – то есть дважды»

У РФ заявляють, що створили принципово новий тип зброї

Европарламентарии хотят увидеть украинский Восток, но боятся

Украина продолжает сокращать импорт рыбы

Віталій Портніков: Санкції і ще раз санкції, а всі ймовірні зустрічі «нормандської четвірки» ні до чого

Количество преступлений в Киеве возросло на 50 процентов

Новини з зони АТО за минулу добу (12.10.16)

Порошенко скаржиться Німеччині та Франції на загострення ситуації в зоні АТО

В Гидрометцентре рассказали, каким будет отопительный сезон

Японцы передали Нацполиции 1,6 тысяч авто

Подати тепло до будинків потрібно за 5 днів - Гройсман

Як показало опитування, з кожним днем війни Росія сама штовхає Донбас в НАТО – експерт

Бойовики приводилися до найвищого рівня готовності - ГУР

Береза: для тех, кто думал, что Европа слила Украину

«Укрзализныця» отказалась от покупки скоростных поездов

Гройсман хоче звільнити тих, хто провалив підготовку до зими

Синоптики предупреждают: циклон из Одессы движется вглубь Украины

КС вирішить питання конституційності позбавлення звання президента Януковича

«С заботой о россиянах»: Путин выделил Индии миллиарды долларов

 Новости за день