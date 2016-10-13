Европарламентарии хотят увидеть украинский Восток, но боятся

Территории, подконтрольные сепаратистам Донбасса, остаются весьма ограниченными по доступу мониторинговой миссии ОБСЕ. Продолжается недопуск гуманитарной помощи с ЕС, практически все положения Минских соглашений регулярно нарушаются, а следующие встречи в «нормандском формате» постоянно откладываются. Так комментируют в Европарламенте ситуацию на украинском востоке, куда в начале ноября хотели бы наведаться европейцы, чтобы увидеть все своими глазами. Однако, пока идет речь только о визите в Киев, а восток, через опасную ситуацию, продолжает оставаться под «знаком» вопроса, передает replyua.net, со ссылкой на радио Свобода.
Делегация подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, так сказать, «зондирует украинскую почву» - готовится в начале ноября к посещению Киева и, по возможности, восточных регионов, которые уже два с половиной года остаются горячей точкой на мировой карте.
Как заявила зампредседателя отдела Восточного партнерства в Европейской дипломатической службе Адриану Мартинш, положение дел в зоне конфликта остается сложным и непрозрачным. «К сожалению, отказ в доступе и препятствия, которые имеет мониторинговая миссия ОБСЕ, дальше совершаются с обеих сторон», - объясняет он.
Между тем, председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне, польский евродепутат Анна Фотыга сожалеет, что посещение зоны конфликта связывают с опасностью, что делает невозможным визит. «Я помню, как важно для нас было в коммунистической Польше, чтобы к нам приезжали из-за рубежа важные лица, особенно парламентарии из свободного мира, которые могут иметь возможность увидеть все своими глазами, - пояснила европарламентарий от Польши. - Так же и то, что происходит на восточной Украине: мы хотим понять, какие именно там есть проблемы безопасности. Мы хотим сделать это официальной многосторонней работой нашего подкомитета».
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