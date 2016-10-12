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Вопрос о предоставлении безвиза Украине не был поставлен на повестку дня Европарламента

Вопрос о предоставлении безвиза Украине не был поставлен на повестку дня Европарламента
«Европейская правда» сообщает, что вопрос о предоставлении безвизового режима Украине оказался не включенным в повестку дня сессии Европейского парламента, которая должна пройти через две неделе в Страсбурге – об этом информирует replyua.net.

Украинское издание сообщает, что это стало известно исходя из повестки дня сессии, опубликованной на сайте Европейского парламента. Нет в этом документе и вопроса о либерализации визового режима в отношении Грузии, а также плана приостановления безвизового режима.

Напоминаем, что 19 октября должен состояться саммит Украина-ЕС, на котором, в том числе, должен был обсуждаться вопрос предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Ранее, в сентябре текущего года, Мартин Шульц, президент Европейского парламента заявлял, что этот вопрос будет включен в повестку дня законодательного органа ЕС на ближайшей сессии, которая пройдет в конце октября, однако этого не случилось. Представительство ЕС в Украине отказалось как-либо комментировать эту ситуацию. Сегодня глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявлял, что вопрос об отмене виз для Украины в Европарламенте будет решен в ближайшие месяцы.

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