Впливові групи ПАРЄ дискредитують повернення росіян

Група Європейської народної партії та консерватори в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилися підтримувати скасування санкцій з Росії. Про це розповів німецький депутат Аксель Фішер, який, представляючи свою групу, прокоментував доповідь про агресію Російської Федерації проти України, передає replyua.net.
«Наразі у ПАРЄ тривають насичені обговорення щодо повернення російської делегації до Ради. Нам кажуть, що це необхідно. Але ми проти цього», - наголосив він. «Ми знаходимося у будинку демократії. Також ми керуємося демократичними правилами та розуміннями. Ми не маємо змінювати свою позицію задля якоїсь однієї країни. Чи то Туреччина, чи то Росія – ми не поступимося власними принципами та здоровим глуздом», - зазначив Фішер.
Саме про це говорять і консерватори. «Звісно, розмова з Російською Федерацією не завадить, навіть буде корисною. Проте потрібно пам’ятати, чому її представники покинули цей зал», - заявив британець Пол Скаллі, який також виступав від імені всієї групи. «Зараз ми не маємо морального права надати російській делегацію можливість повернутися до ПАРЄ. Ми спостерігаємо за тим, що РФ робить в Україні, і це не демократія», - підкреслив він.
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