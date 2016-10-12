На Росію чекають нові санкції - Соболєв

Парламентська асамблея Ради Європи готує резолюцію стосовно порушення міжнародних прав людини російською владою проти жителів окупованих територій України (анексованого Криму та Донбасу). Про це розповів заступник глави парламентської делегації України в ПАРЄ Соболєв Сергій, який наразі знаходиться у Брюсселі, повідомляє прес-центр «Батьківщини», передає replyua.net.
За його словами, сьогоднішній день в Асамблеї по суті стане Днем України в Брюсселі. «Сьогодні, 12-го жовтня, будуть проведені дибати за кількома ключовими питаннями. Буде розглянуто резолюцію щодо порушення прав людини проросійськими банд формуваннями «ДНР» та «ЛНР» на непідконтрольній частині Донбасу», - зауважив Соболєв.
Водночас він зазначив, що у тексті резолюції є чіткі визначення щодо російських окупантів, які вже на протязі двох років порушують права кримськотатарського народу та проукраїнських організацій, таких як Меджліс, на території анексованого півострова. «На мою думку, ці обговорення значною мірою вплинуть на покращення бачення членів ПАРЄ справжньої ситуації в Україні. І це має призвести до посилення санкцій проти країни-агресора», - підкреслив Соболєв.
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