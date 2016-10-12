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В материалах по «Турецкому потоку» в турецких СМИ Крым обозначен как часть России

В материалах по «Турецкому потоку» в турецких СМИ Крым обозначен как часть России
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», вчера в турецких газетах были опубликованы материалы о подписании международного соглашения между Российской Федерацией и Турцией о создании «Турецкого потока». На размещенных на станицах издания картах Крым был изображен как часть России.

Фактически, сразу два самых известных турецких издания - Hürriyet и Sabah, опубликовали российские карты, на которых нанесен маршрут пролегания газопровода, которые, естественно, предусматривали, что оккупированный Крым входит в состав России. Диаспора крымских татар, проживающих в Турции, заявила, что такие действия турецких СМИ не допустимы и организовала акцию в социальных сетях. Представители крымскотатарского народа, используя хэштэг #KırımRusToprağıDeğildir, что в переводе означает «Крым – не русская земля», призвали редакции турецких СМИ удалить размещенные на их веб-сайтах упомянутые выше карты. Генеральный секретарь Всемирного конгресса крымских татар Намык Кемаль Баяр призвал «удалить позорную карту», опубликовав сообщение об этом на своей странице в социальной сети Facebook. Ни турецкие издания Hürriyet и Sabah, ни украинская сторона пока никак не отреагировали на эти публикации.

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