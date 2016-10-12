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В МИД Франции знают, почему Путин отменил визит

В МИД Франции знают, почему Путин отменил визит
Жан-Марк Эро, глава внешнеполитического ведомства Франции, в эфире телеканала Европа 1 заявил о том, что знает причину отказа Путина ехать во Францию. Как сообщает replyua.net, французский министр иностранных дел считает, что Владимир Путин мог бы оказаться в неудобном положении, если бы ему задавали вопросы по Сирии.

По словам Эро, Путину будет неловко во время визита, ведь год назад началась российская операция в Сирии, однако сейчас Россия поддерживает правительственную армию в Сирии и усиливает бомбардировки вблизи Алеппо. Министр отметил, что во время визита во Францию президенту России будет очень неудобно. Также Эро призвал российские власти прекратить оказывать поддержку Башару Асаду и его войскам в том, что касается наступления на Алеппо.

По мнению министра, ситуация в Алеппо является необходимой темой во время переговоров, и события в Сирии нужно обсуждать на высшем уровне. «Франция призывает российские власти прекратить поддерживать в Сирии режим Асада и прекратить бомбардировки Алеппо, поскольку в этом сирийском городе гибнут мирные жители», заявил Жан-Марк Эро.

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