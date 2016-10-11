Франція – основний адвокат Росії у Європі

Президент Франції Франсуа Олланд знову виступив з пропозиціями, які є неприйнятні та шкідливі для України. Під час пленарного засідання ПАРЄ він заявив, що спочатку на Донбасі треба провести вибори. А вже потім постане питання повернення контролю Україні над російсько-українським кордоном. За словами Франсуа Олланда, саме так записано у Мінських угодах. На його думку, вибори можна проводити зразу після припинення вогню і відведення збройних сил з лінії протистояння. Про те, яким чином можливі чесні і демократичні вибори на території, яку контролюють російські бойовики і через кордон вільно туди-сюди їздять танки, САУ, гармати, президент Франції уточнювати не став. Очевидно, це не входить в його компетенцію і взагалі не турбує.
Якби Франція бажала відновлення територіальної цілісності України та покарання агресора, її президент не виступав би з такими абсурдними пропозиціями. Однак, з боку Франції схожі заяви лунають не вперше. Їх озвучують і президент, і міністр зовнішніх справ, і лідери окремих політичних сил. Отже, це доволі поширена думка у французькому політикумі. Там не прийнято міркувати над тим, як покарати Росію за агресію. Так само мало обходить Францію той факт, що вибори без встановлення української влади і закриття кордону з Росією будуть нічим іншим як легітимізацією режиму російських бойовиків на Донбасі. Все це вже пройшли Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я. Донбас чекає схожий сценарій у випадку реалізації побажань Олланда.
Що власне хоче Росія і її бойовики на Сході? Зараз їм важливо провести місцеві вибори, виграти їх і сказати: ось істинна влада і вибір народу Донбасу. Відтоді вже не важливо, чи контролюватиме Україна кордон з Росією чи ні. Адже Донбас контролюватимуть російські сили. Бо ніяка проукраїнська партія не буде мати можливості брати участь у виборах. Ні навіть здійснювати агітацію. Правителі Донбасу, обрані внаслідок таких «виборів», виконуватимуть вказівки Кремля і будуть знищувати Україну зсередини. Робитимуть це цілком легально. А все завдячуючи таким «друзям» України в Європі як Франція. Якщо Франсуа Олланд не розуміє цього, то за його логікою варто би у 1944 році замість того, щоб здійснювати висадку союзників у Нормандії, провести вибори у Франції, яка була окупована військами Німеччини. А вже після того вирішувати що робити далі. Цікаво, які результати були б на таких виборах.
Франція виступала адвокатом Кремля і займала проросійську позицію не один раз. Причини такої проросійської мутації влади у Франції важко встановити. Можливо, свою роль тут зіграв антиамериканізм, який панує в правлячих колах республіки. Дехто вважає, що США своєю міжнародною політикою і претензіями на гегемона у світі, дуже дратують Францію. Тому для її політиків Росія з її неоімперськими амбіціями є ближчою, ніж Америка. Економічні зв’язки з Росією для французької еліти грають важливу роль. Франція серед країн, які беруть участь у Мінському процесі і в роботі так званої Нормандської четвірки, займає найбільш толерантну позицію відносно Путіна і його дій. Особливо дивує той факт, що французькі політики чомусь не здатні усвідомити прямий зв’язок між діями Росії в Грузії, Україні, Сирії. Хоча суть цих дій ідентична.
Сьогодні Франція страждає від напливу біженців як і вся Європа. Вона стала жертвою терористичних атак. А ці атаки стали можливі внаслідок напливу біженців в Європу. Через дії Росії на Близькому Сході посилився потік емігрантів у ЄС. Росії вигідно створювати додаткові проблеми для Європи. Це сприяє внутрішнім суперечкам між країнами. «Розділяй і владарюй» - ось основний принцип політики Росії і Путіна. Дивно, що цього не бачить Франсуа Олланд, який одночасно допускає можливість міжнародного суду над Росією за дії у Сирії і водночас говорить, що питання контролю над російсько-українським кордоном є другорядним. Якби у діях Франції було б трохи більше здорового глузду, вона б не розділяла агресію Росії в Україні та Сирії, а бачила б їх як одне ціле політики зовнішньої експансії.
У 2008 році президент Франції Ніколя Саркозі став одним з посередників у переговорах Грузії та Росії під час російсько-грузинської війни. Наслідком переговорів стало підписання плану Саркозі-Медведєва. Цей договір зовсім не приніс Грузії відновлення свого суверенітету, а навпаки заморозив конфлікт і дав можливість Росії остаточно перетворити Абхазію та Південну Осетію у окремі держави під російським контролем. Самі пункти угоди французького та російського президентів 2008 року в чомусь дуже нагадують Мінські угоди. Так, першим пунктом домовленостей Саркозі та Медведєва стало перемир’я і припинення військових дій. Після цього грузинські війська мали повернутися на місця своєї постійної дислокації. Наступним пунктом значилось відведення російських військ на лінію, на якій вони перебували до початку війни. Мова не йшла про виведення російських військ з території Південної Осетії чи Абхазії. І останнім пунктом угоди стало створення «міжнародних гарантій» із забезпечення миру і стабільності. Ні про яке відновлення територіальної цілісності Грузії Саркозі не домовлявся. Пройшло вже вісім років. Грузія досі не відновила свій суверенітет над окупованими територіями. А Росія практично досягла того, що хотіла: створила квазідержави і змусила міжнародне співтовариство забути про належність Абхазії та Південної Осетії. Ось таким є реальний результат допомоги Франції у вирішенні конфлікту з Москвою для Грузії.
Якщо українська влада дослухатиметься до порад Франсуа Олланда, то ніколи не поверне собі ні Донбас, ні Крим. Єдине, що вона може отримати, це керованого з Москви ворога всередині країни, якого треба буде годувати, постачати всім необхідним і виділяти гроші на відбудову територій. А Франція назве це успішним вирішенням проблеми і порадіє за виконання Мінська. От тільки Україна внаслідок такого сценарію запустить до себе всередину інфекцію, від якої може й загинути.
Святослав Ворон для replyua.net
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