Борис Джонсон розповів як Росія перетворюється на державу-маргінала

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Очільник британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон наголосив, що Росія має всі шанси стати світовою парією, якщо продовжуватиме свою деструктивну політику, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали ресурсу Лента.ру.Так, сьогодні, одинадцятого жовтня 2016 року, дипломат закликав російську сторону припинити підтримку режиму сирійського президента Башара аль-Асада та вжити всіх заходів аби запобігти збройним сутичкам на території цієї держави. Як наголосив Джонсон, інакше Російська Федерація ризикує остаточно набути статусу світового вигнанця і маргінала. Решті державних лідерів британський політик порадив запровадити додаткові санкції проти Кремля, а громадським активістам – організувати акції протесту перед посольствами Росії у своїх державах.Нагадаємо, останні кілька тижнів сирійський конфлікт демонструє яскраву тенденцію до загострення. Підтримувані Російською Федерацією сирійські урядові війська продовжують бомбардування частково контрольованого повстанцями міста Алеппо. Їх дії щоденно призводять до десятків, а то і сотень смертей мирного населення. Всі спроби зупинити кровопролиття за допомогою міжнародних організацій поки що успіхом не увінчались.