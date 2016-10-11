валюта
СпецтемаКравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине

Борис Джонсон розповів як Росія перетворюється на державу-маргінала

Борис Джонсон розповів як Росія перетворюється на державу-маргінала
Очільник британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон наголосив, що Росія має всі шанси стати світовою парією, якщо продовжуватиме свою деструктивну політику, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали ресурсу Лента.ру.

Так, сьогодні, одинадцятого жовтня 2016 року, дипломат закликав російську сторону припинити підтримку режиму сирійського президента Башара аль-Асада та вжити всіх заходів аби запобігти збройним сутичкам на території цієї держави. Як наголосив Джонсон, інакше Російська Федерація ризикує остаточно набути статусу світового вигнанця і маргінала. Решті державних лідерів британський політик порадив запровадити додаткові санкції проти Кремля, а громадським активістам – організувати акції протесту перед посольствами Росії у своїх державах.

Нагадаємо, останні кілька тижнів сирійський конфлікт демонструє яскраву тенденцію до загострення. Підтримувані Російською Федерацією сирійські урядові війська продовжують бомбардування частково контрольованого повстанцями міста Алеппо. Їх дії щоденно призводять до десятків, а то і сотень смертей мирного населення. Всі спроби зупинити кровопролиття за допомогою міжнародних організацій поки що успіхом не увінчались.

Горячая тема: Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
11 окт 2016
25874

Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Сьогодні, 11-го жовтня, вранці в зоні проведення антитерористичної операції в районі Широкине-Водяне ворог наніс масований удар по позиціях Збройних сил України. В результаті важкого обстрілу було

11 окт 2016
11754

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зробив заяву про можливе проведення в Берліні 19 жовтня зустрічі в "нормандському форматі". Примітно, що ця заява прозвучала саме з Москви, а не з Берліна,


Свежие новости

Чому Україна взимку може залишитися без світла

Франція – основний адвокат Росії у Європі

Сепаратизм на Донбасі: історія хвороб

Піонтковський: Путіну знадобилась ціла доба аби зрозуміти куди його послав Олланд

Россия обеспокоена вхождением флагмана ВМС США в акваторию Черного моря

Слава Рабінович: Коли буде здійснений «палацовий переворот» в Росії?

Чи був конфлікт між Сечиним і Путіним?

Борис Джонсон розповів як Росія перетворюється на державу-маргінала

Випередили росіянок: Україна увійшла в ТОП-5 країн з найпривабливішими жінками

Путин заявил, что поедет не в Париж, а в Берлин

Нардеп лякає поверненням Росії до ПАРЄ

Комісар Ради Європи не поїде до Росії через забаганки Москви

В Турции новая волна арестов

Британський фізик: інопланетян немає, тому що вони знищили самі себе

Ще один хворий президент Середньоазійської держави

Гарри Каспаров выиграл дело против России в ЕСПЛ

Каспаров у суді довів, що Росія порушує права людини

Кадыров ищет сотрудников с помощью реалити-шоу

Росія знову активізувалась в Сирії

«Село просто поперло»: глава Володимирської області РФ розповіла про «шалену» користь санкцій

 Новости за день