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Нардеп лякає поверненням Росії до ПАРЄ

Нардеп лякає поверненням Росії до ПАРЄ
Народний депутат України Олена Сотник, яка представляє нашу державу при Парламентській асамблеї Ради Європи, стверджує, що на спеціальній сесії російська делегація може бути знову допущена до роботи ПАРЄ, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу «Радіо Свобода».

Так, Сотник в своєму інтерв’ю заявила, що заклики «повернути Росію» все частіше можна почути навіть від доволі авторитетних членів ПАРЄ, особливо від соціалістів. Наприклад, для того, аби знову надати право участі в засіданнях Асамблеї російській делегації може бути використано спеціальний саміт, присвячений сімдесятій річниці Ради Європи. Як зазначає нардеп, «друзі Москви» такі потуги зазвичай виправдовують словосполученням «необхідний діалог», проте й досі незрозуміло яким саме чином цей діалог з представниками Путіна буде вестись на майданчиках ПАРЄ.

Крім того, наразі продовжуються спроби перекласти відповідальність за вирішення конфлікту на Донбасі виключно на українську сторону. Сотник наголошує, що таким чином всі європейські політики демонструють своє безсилля перед російським тиском, підкупом і пропагандою. Нагадаємо, російську делегацію було позбавлено права голосу в ПАРЄ у 2014 році із-за окупації Кримського півострова та агресії на Донбасі.

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