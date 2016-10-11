Качиньский: мы будем бороться за правдивую информацию о смоленской катастрофе

Нужно бороться за то, чтобы была обнародована только правдивая информация по авиакатастрофе, произошедшей под Смоленском, в результате которой погиб Лех Качиньский, президент Польши. Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Ярослав Качиньский перед президентским дворцом.
По словам лидера партии «Право и Справедливость», сегодня Польше известно намного больше о смоленской авиакатастрофе, и эти данные обновляются каждый месяц, но окончательные выводы и обнародование только правдивой информации нас ждут впереди. Также Ярослав Качиньский отметил, что за такую информацию придется бороться, поскольку «некоторые скрывают правду, и сейчас они вновь становятся очень активными, поскольку понимают, что расследование принимает новые обороты».
Под президентский дворец, уверен лидер правящей партии, нужно приходить до тех пор, пока не станет известно, что на самом деле произошло под Смоленском, и пока в этом российском городе не установят два памятника – один Леху Качиньскому, а второй – всем остальным жертвам этой страшной трагедии.
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