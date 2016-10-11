Туск высказался за продление санкций против РФ

Антироссийские санкции нужно продлевать, и они уже были продлены летом этого года, но с тех пор вообще ничего не изменилось. Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление прозвучало от Дональда Туска на конференции в немецком городе Пассау.
По словам главы Евросовета, с лета текущего года ситуация никак не изменилась, более того, по многим аспектам она ухудшилась, и речь идет, прежде всего, о действиях России на сирийских территориях. «Если говорить серьезно, то ситуация даже ухудшается, особенно, если посмотреть, чем занимаются россияне в сирийском Алеппо», подчеркнул глава Евросовета. По мнению Туска, европейские политики очень сильно заблуждались, когда положительно оценивали решение российских властей о начале военной операции в Сирии.
«Мне кажется, что лично я не должен описывать все происходящее в Сирии, особенно в Алеппо. Но для меня становится очевидным, что у Европы существует только один путь, и это продление антироссийских санкций. Если мы не сделаем этого, это будет означать полную капитуляцию», считает глава Евросовета. Напомним, что вопрос о продлении санкций могут рассмотреть уже в конце текущего месяца.
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