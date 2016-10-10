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Росіяни переконують, що санкцій проти них не буде

Постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов переконує, що йому невідомо про розробку нового пакету санкцій проти Росії за військові злочини в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.

Таку заяву дипломат зробив сьогодні, десятого жовтня 2016 року. За його словами, питання про застосування до Росії нових обмежувальних заходів є доволі актуальним і обговорюється в Європейському Союзі. Але, наскільки відомо Чижову, додатково це питання ще не пророблялося і до моменту засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу опрацьоване не буде. Крім того, для запровадження санкцій потрібно досягти консенсусу всіх двадцяти восьми країн-членів. Саме тому росіяни сподіваються, що найближчим часом далі розмов справа з санкціями не зайде.

Нагадаємо, останнім часом оглядачі та експерти прогнозують появу нового пакету обмежувальних заходів щодо Росії від Сполучених штатів Америки та Європейського Союзу. Наприклад, такі повідомлення з’являлись минулого тижня у виданні The Wall Street Journal. Підставою для їх застосування є вчинення збройними силами Російської Федерації низки військових злочинів на території Сирії.

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