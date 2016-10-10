Росіяни переконують, що санкцій проти них не буде

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Постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов переконує, що йому невідомо про розробку нового пакету санкцій проти Росії за військові злочини в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.Таку заяву дипломат зробив сьогодні, десятого жовтня 2016 року. За його словами, питання про застосування до Росії нових обмежувальних заходів є доволі актуальним і обговорюється в Європейському Союзі. Але, наскільки відомо Чижову, додатково це питання ще не пророблялося і до моменту засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу опрацьоване не буде. Крім того, для запровадження санкцій потрібно досягти консенсусу всіх двадцяти восьми країн-членів. Саме тому росіяни сподіваються, що найближчим часом далі розмов справа з санкціями не зайде.Нагадаємо, останнім часом оглядачі та експерти прогнозують появу нового пакету обмежувальних заходів щодо Росії від Сполучених штатів Америки та Європейського Союзу. Наприклад, такі повідомлення з’являлись минулого тижня у виданні The Wall Street Journal. Підставою для їх застосування є вчинення збройними силами Російської Федерації низки військових злочинів на території Сирії.