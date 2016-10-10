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Польща стягне з Росії кілька мільйонів євро компенсації

Польща стягне з Росії кілька мільйонів євро компенсації
Офіційна Варшава вимагає через суд від Кремля компенсацій за майно на території польської столиці, яким Російська Федерація користується без належної правової підстави, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-ресурс «Цензор.нет».

Так, як повідомляють польські ЗМІ, сума позову еквівалентна приблизно трьом з половиною мільйонам євро і становить шістнадцять мільйонів злотих. Причиною подання позову є те, що російське посольство без будь-якої правової підстави здійснює користування двома будинками у Варшаві, по вулицях Бобровецькій та Келецькій. Сьогодні, десятого жовтня 2016 року, Окружний суд польської столиці переніс слухання по справі на січень 2017 року. Суддя пояснив таку тривалу перерву необхідністю доставити відповідачу повістку на документи-додатки. Відповідно до договору про правову допомогу між Росією та Польщею, спочатку повістка та супровідні документи надаються перекладачу, потім надсилаються до російського Міністерства юстиції, яке вже передає їх певному державному органу, до компетенції якого належить дане питання.

Нагадаємо, наразі в польських судах знаходяться ще кілька мільйонних позовів щодо компенсацій за користування майном. Минулого року Арбітражним судом Санкт-Петербургу та Ленінградської області було винесене рішення про примусове виселення Генерального консульства Республіки Польща з будівлі, яку воно займало.

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