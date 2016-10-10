Держдума РФ не являється легітимною - опозиціонер

Автор руху «Відкрита Росія» Ходорковський Михайло переконаний, що новоутворений парламент Російської Федерації являється нелегітимним. Про це він заявив сьогодні, 10-го жовтня, під час виступу на «Форумі Бориса Нємцова», який проходить у Берліні, розповідає «Укрінформ», передає replyua.net.
«Декілька днів тому я був дуже здивований, коли почув від представників Європейського союзу, що вибори до Держдуми Росії були чесними та прозорими. Тобто, як вони вважають, теперішні депутати парламенту РФ легітимні. Звідки у людей вистачає розуму таке говорити?», - зауважив Ходорковський.
Водночас з тим він порекомендував звернути увагу на результати регіональних голосувань, в яких регулярно проводять антитерористичні операції і де вже не протязі кількох десятиліть спостерігається високий вплив влади місцевих «князів». «На тих округах показники явки виборців та кількість відданих голосів за путінських маріонеток дуже схожа на північнокорейську», - підкреслив чоловік. «Завдяки 15 мільйонам громадян, серед яких 5 мільйонів – чиновники, Путін вже вкотре дозволив собі змінювати Конституцію, тратити гроші на жорстокі авіаудари в Сирії та фінансувати і забезпечувати зброєю терористів на Донбасі», - зазначив опозиціонер.
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