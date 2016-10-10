Лукашенко снова дрейфует в сторону Путина

Только вчера Александр Лукашенко заявлял о том, что Беларусь готовится к сотрудничеству с Ираном, который будет поставлять в страну нефть через Украину, и вот сегодня стало известно, что белорусский глава «урегулировал все нефтегазовые споры с Россией». Как сообщает replyua.net со ссылкой на белорусское агентство «Белта», сегодня Лукашенко проинформировал о том, что нефтегазовый спор удалось урегулировать, и накануне он ознакомился с докладом правительства по вопросам нефти и газа с Россией.
«Я теперь понимаю, что очередные баталии подошли к концу, и обеим сторонам удалось подписать важный документ. Большинство проблемных вопросов на сегодняшний день сняты, многое было согласовано», отметил белорусский глава. Стало известно, что долг Беларуси перед РФ немного снизится.
Напомним, что ранее спор между двумя странами возник из-за того, что Беларусь отказалась признавать долг в размере трехсот миллионов долларов. Подробности нового соглашения не разглашаются, однако не исключено, что российская сторона вновь возобновит поставки нефти в Беларусь в прежних объемах. Ранее Россия снизила поставки нефти из-за «неоплаты Беларусью российского газа».
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