Аграмунт вважає, що ПАРЄ погано без Росії

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт закликає учасників зробити все необхідне для того, щоб повернути до пленарної зали представників Російської Федерації, яких було виключено з ПАРЄ у зв’язку з санкціями. Про це він заявив під час урочистого відкриття осінньої сесії Асамблеї, повідомляє журналіст «ЄП», передає replyua.net.
«Така ситуація, коли представники Російської Федерації виключені з Ради, не приносить користь нікому. Ні нам, ні Росії від цього не краще», - переконаний він. Водночас президент ПАРЄ також звинуватив деяких членів Ради, які блокують скасування певних санкцій та повернення до асамблеї представників РФ.
«Ви бачите, що я роблю певні для відновлення взаємодії з Росією. Я не робив це приховано; кожного разу я повідомляв про свої кроки керівників груп. Я регулярно спостерігаю за тим, як деякі учасники ПАРЄ відверто протестують проти ведення переговорів з Російською Федерацією. Але ми не маємо зупинятися на досягненому. Потрібно робити кроки в майбутнє. Якщо ми будемо виключати певні країни з ПАРЄ, то це не призведе до якісних змін», - зазначив Аграмунт. Він також додав, що буде робити все необхідне до того моменту, поки Росія не повернеться до Асамблеї.
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