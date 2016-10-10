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В МИД Франции прокомментировали заявление Олланда о переговорах с Путиным

В МИД Франции прокомментировали заявление Олланда о переговорах с Путиным
Жан-Марк Эро, министр иностранных дел Франции, завил о том, что, если Франсуа Олланд все-таки решит встретиться с Путиным, то не будет проводить светские беседы, а выскажет российскому президенту всю правду.

По информации replyua.net, такое заявление от Эро прозвучало несколько часов назад, и глава МИД прокомментировал слова французского главы о том, что он, может быть, откажется от переговоров с Путиным. По словам министра, Олланд должен решиться на встречу, однако он намерен обсуждать с Путиным только ситуацию в Сирии и в Украине. Также глава МИД добавил, что, несмотря на заявление, Олланду все равно придется провести эту встречу, поскольку ситуация в сирийском Алеппо становится критической.

Напомним, что визит Путина во Францию запланирован на 19 октября. Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ, также прокомментировал слова Олланда и отметил, что встреча не состоится только в том случае, если Франция направит в Кремль официальное уведомление, но в любом случае Путин поедет в Париж, поскольку у него запланировано участие в открытии Российского духовного центра.

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